Гоциридзе: Тот, кто говорит, что распространенная видеозапись ненастоящая, не имеет совести

22.10.2018 16:41 Тот, кто говорит, что распространенная видеозапись ненастоящая, является виновником, поскольку покрывает преступление, а морально не имеет совести – заявил председатель фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе.



По его мнению, распространенные записи подтвердили то, что было ранее обнародовано. По словам депутата, записи подтверждают, что парламент, правительство, суд, и все другие государственные институты управляются внешними силами, и в стране не действуют конституция и законы.



По его же словам, видеозапись подтверждает, что распространенные до того аудиозаписи были правильные и настоящие.



"Подтверждается также, что в стране существует мафиозный синдикат, и идет рэкет бизнеса. Сейчас все стараются замять преступление, в том числе парламент, который первым должен реагировать на такие вопросы, но парламент тоже становится участником преступления"- отметил Роман Гоциридзе.



Телекомпания "Рустави 2" распространила новые скрытые записи в связи с "Омега группой". В распространенных видеозаписях, предположительно, записан разговор менеджеров "Омега группы", бывшего министра спорта Левана Кипиани, и основателя "Омега группы" Зазы Окуашвили. В записях говорят об инциденте, происшедшем в подвале у бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе. Предположительно, Леван Кипиани рассказывает основателю и менеджеру "Омега группы" детали этого противостояния, а также говорит о том, как рассматривали этот инцидент у Бидзины Иванишвили.



Согласно записи, предположительно Леван Кипиани говорит о Парцхаладзе: "Я заругался на него, и потом он ударил меня… в общем, меня побили …".















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