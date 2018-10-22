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Дэвид Крамер: Несмотря на то, что у президента мало полномочий, все граждане должны пойти на выборы


22.10.2018   16:45
Директор американского Института Маккейна по вопросам прав человека и демократии, Дэвид Крамер заявил, что, несмотря на то, что у президента мало полномочий, все граждане должны пойти на выборы. По его словам, президентские выборы 2018 года имеют особое значение, поскольку избирательный процесс сильно повлияет на международный имидж Грузии.

"Как и все выборы, эти выборы важные, и повлияют на международный имидж Грузии.

Они также будут влиять на процесс принятия решения. Несмотря на то, что у президента немного полномочий, важно, чтобы население пришло на участки, и проголосовало.

Что касается 2008 года, именно российские танки пересекли территорию Грузии, этого грузины не делали. Очевидно, что виновницей является Россия под руководством Путина. Они оккупировали 20% территорий, и продолжают ползучую аннексию"- заявил Дэвид Крамер.







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