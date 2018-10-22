Ватикан признает территориальную целостность Грузии - архиепископ Галлахер

22.10.2018 16:51 Ватикан признает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, заявил в понедельник на брифинге в грузинской столице секретарь Святого Престола по отношениям с государствами (глава внешнеполитического ведомства) архиепископ Пол Ричард Галлахер.



"Ватикан был в числе первых 10 государств, которые открыли дипломатические представительства в Грузии и мы по-прежнему остаемся привержены суверенитету и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах", - заявил архиепископ, находящийся с визитом в Тбилиси.



Он отметил, что Ватикан приветствует и поддерживает стремление Грузии сблизиться с Европой.



В рамках визита в Тбилиси высокий представитель Ватикана встретится президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также католикосом-патриархом всея Грузии Илией II. Запланирована встреча архиепископа со студентами Тбилисского госуниверситета.















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