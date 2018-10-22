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Залкалиани: Книгу Саломе Зурабишвили я не читал, не знаю, о чем речь


22.10.2018   16:52
Книгу Саломе Зурабишвили я не читал, не знаю, о чем речь, - так отвечает министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на заявление кандидата в президенты от «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе, согласно которому, определенные фрагменты книги Саломе Зурабишвили Россия использует в Гааге против Грузии. По его словам, последние разъяснения Зурабишвили касательно августовской войны полностью согласуются с позицией Грузии.

«Одно могу сказать четко, что позиция властей Грузии в связи с августовской войной четко заявлена, последние разъяснения Саломе Зурабишвили полностью согласуются с данной позицией. Власти Грузии делают все для того, чтобы наша позиция была в полном соответствии с международным правом. Все процессы, начатые нами в международном формате, говорят о том, что у нас имеется полная поддержка международного сообщества», - заявил Давид Залкалиани.

Напомним, по заявлению кандидата в президенты от «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе, Россия использует в Гааге в качестве аргумента против Грузии цитаты из книги Саломе Зурабишвили.






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