За 13 дней Зурабишвили получила пожертвования на 1 916 182 лари

22.10.2018 17:47 С 3 октября по 16 октября 2018 года включительно поддержанный правящей командой кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили получила пожертвования на 1 916 182 лари, а на рекламу потратила 1 929 613 лари.



Как сообщили в Службе госаудита, кандидат в президенты может использовать на рекламу и сумму, оставшуюся от пожертвований, полученных в предыдущий период.



«От пожертвований, полученных в прошлом месяце, у Саломе Зурабишвили оставались средства, которые она имеет право использовать в октябре», - сообщили в Службе аудита.



Согласно распространенному службой документу, в данный период Зурабишвили потратила на телевизионную рекламу 1 186 207 лари, на печатную рекламу - 210 572 лари, на интернет-рекламу - 17 307 лари, на внешнюю рекламу - 307 300 лари, другие рекламные расходы составили 208 227 лари.

















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