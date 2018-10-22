Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

За 13 дней Зурабишвили получила пожертвования на 1 916 182 лари


22.10.2018   17:47
С 3 октября по 16 октября 2018 года включительно поддержанный правящей командой кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили получила пожертвования на 1 916 182 лари, а на рекламу потратила 1 929 613 лари.

Как сообщили в Службе госаудита, кандидат в президенты может использовать на рекламу и сумму, оставшуюся от пожертвований, полученных в предыдущий период.

«От пожертвований, полученных в прошлом месяце, у Саломе Зурабишвили оставались средства, которые она имеет право использовать в октябре», - сообщили в Службе аудита.

Согласно распространенному службой документу, в данный период Зурабишвили потратила на телевизионную рекламу 1 186 207 лари, на печатную рекламу - 210 572 лари, на интернет-рекламу - 17 307 лари, на внешнюю рекламу - 307 300 лари, другие рекламные расходы составили 208 227 лари.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ухудшила позицию в Индексе социального прогресса
Грузия в сезоне-2018 собрала рекордный урожай винограда
Экспорт лавровых листьев из Грузии составил 6,6 млн долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна