Семья Патаркацишвили пожертвовала Саломе Зурабишвили в сумме 180 000 лари

22.10.2018 18:15 Семья покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили пожертвовала поддержанному правящей командой кандидату в президенты Грузии Саломе Зурабишвили 180 000 лари.



Согласно новой информации, опубликованной на веб-странице Службы государственного аудита, пожертвование в пользу Зурабишвили осуществили сестры и мать Бадри Патаркацишвили. Натела Патаркацишвили, Мзия Тотладзе и Нана Патаркацишвили пожертвовали Зурабишвили по 60 тысяч лари каждая.



Кроме этого, в последние дни поддержанный «Грузинской мечтой» кандидат получила пожертвования от еще десятков физических лиц, большинство из них крупные пожертвования – от 10 тысяч до 60 тысяч лари.

Среди пожертвовавших Зурабишвили – генеральный директор «Карту банка» Нато Хаиндрава - 30 000 лари и режиссер Гога Хаиндрава - 15 000 лари.















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