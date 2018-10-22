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Семья Патаркацишвили пожертвовала Саломе Зурабишвили в сумме 180 000 лари


22.10.2018   18:15
Семья покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили пожертвовала поддержанному правящей командой кандидату в президенты Грузии Саломе Зурабишвили 180 000 лари.

Согласно новой информации, опубликованной на веб-странице Службы государственного аудита, пожертвование в пользу Зурабишвили осуществили сестры и мать Бадри Патаркацишвили. Натела Патаркацишвили, Мзия Тотладзе и Нана Патаркацишвили пожертвовали Зурабишвили по 60 тысяч лари каждая.

Кроме этого, в последние дни поддержанный «Грузинской мечтой» кандидат получила пожертвования от еще десятков физических лиц, большинство из них крупные пожертвования – от 10 тысяч до 60 тысяч лари.
Среди пожертвовавших Зурабишвили – генеральный директор «Карту банка» Нато Хаиндрава - 30 000 лари и режиссер Гога Хаиндрава - 15 000 лари.






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