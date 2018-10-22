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Григол Вашадзе: Страной управляет «воровская мечта»
22.10.2018 19:41
Нашей страной управляет «воровская мечта», - об этом заявил кандидат в президенты Грузии от Объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе.
По его словам, власти управляют страной методами 90-х годов.
«Страной управляет вооруженное бандформирование, которое должно быть сменено путем выборов. Люди возмущены записями, которые показывают «Рустави-2» и другие телеканалы. Это возмутительно, ужасающе и тошнотворно. Нашей страной управляет «воровская мечта». Даже «воры в законе» имеют некоторые правила, а у них нет никаких правил. Это и не мафия, это какое-то незаконное вооруженное бандформирование, которое вышло за рамки морали, конституции, закона и нашей политической системы, так что их возвращение невозможно», - заявил Вашадзе.
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