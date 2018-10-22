Избрание Зурабишвили то же самое, что дача показания против своего государства - Саломе Самадашвили

22.10.2018 19:54 Россия представила в качестве доказательства против Грузии цитаты из книги Саломе Зурабишвили - одна из лидеров "Национального движения" Саломе Самадашвили комментирует этот факт.



По словам Саломе Самадашвили, в случае если президентом станет Зурабишвили, доказательства, представленные в Гааге, примут гораздо более важное значение.



"Каждый гражданин Грузии, вероятно, понимает, что если "Грузинская мечта" и Бидзина Иванишвили навяжут нам Саломе Зурабишвили уже в качестве президента страны, доказательства, которые представлены в Гааге, получат гораздо больше нагрузки, поскольку это будет мнение не одного из грузинских политиков, это будет мнение президента, избранного в прямом порядке. Вот почему каждый гражданин, который пойдет на выборы 28 октября, должен подумать о том, должна ли Саломе Зурабишвили, прежде всего, спросить себя, готова ли она дать показания против Грузии в Гаагском суде, потому что выборы Саломе Зурабишвили, голосование за номер Саломе Зурабишвили, это фактически то же самое, что дать в Гааге показания против своего государства" - заявила Саломе Самадашвили.

















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