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Украина, Черногория, Норвегия и Албания продлили санкции против России


22.10.2018   19:58
Страны-кандидаты на членство в Европейском союзе Черногория и Албания, а также Украина и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продлению санкций против России. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

Как отмечается в сообщении, эти страны присоединились к сентябрьскому решению совета, который продлил ограничения в отношении Москвы до 15 марта 2019 года. «Европейский союз принимает к сведению это решение и приветствует его», — говорится в сообщении.


Ранее ЕС продлил санкции в отношении 155 физлиц и 44 организаций в связи «с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Их активы на территории Европейского союза заморожены. Также им запрещено находиться на территории Евросоюза. ​Помимо этих санкций в отношении России действуют экономические ограничительные меры против конкретных секторов экономики (действуют до 31 января 2019 года), а также санкции, введенные после присоединения Крыма, которое в Евросоюзе расценивают как незаконное (действуют до 23 июня 2019 года).






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