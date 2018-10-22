Минфин снял арест с собственности Черноморского международного университета

22.10.2018 20:21 Служба по доходам Министерства финансов Грузии 22 октября отозвала из Тбилисского городского суда иск против Черноморского международного университета (IBSU), в результате чего, снят арест с собственности университета.



Данное решение Службой по доходам было принято после выплаты Черноморским международным университетом задолженности (715 тысяч лари) перед бюджетом страны.



«Служба по доходам посчитала, что по положению на сегодняшний день не существует законного интереса для продолжения спора. Следовательно, мы приняли решение отозвать иск, но это не означает окончательного отказа от иска», — сказала представитель Службы по доходам МФ Грузии Нино Сохашвили. Она также пояснила, что в случае возникновения новой задолженности, спор с университетом будет продолжен.



По заявлению юриста университета Мариам Чиковани, Служба по доходам приняла «абсолютно правильное решение», потому что «больше не было никаких юридических оснований», а этот арест имущества «изначально был наложен ошибочно». По ее словам, университет имеет право на продолжение «нормального функционирования».



Вопрос университета в ближайшее время рассмотрит Национальный центр повышения качества образования. Civil.ge заявили в центре, что 15 октября состоялось заседание Апелляционного совета при центре и вопрос Черноморского международного университета был возвращен на обсуждение в Совет авторизации. По сообщению центра, заседание Совета авторизации состоится в ближайшее время.



Civil Georgia











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