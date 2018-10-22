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Глава МИД Ватикана отметил успехи Грузии
22.10.2018 22:16
Министр иностранных дел Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлахер отметил успехи, которых достигла Грузия на фоне современных глобальных и региональных вызовов, говорится в сообщении МИД Грузии.
Галлахер прибыл в Грузию с официальным визитом в понедельник. Первую встречу он провел с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, а вторую - с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе.
В ходе встреч была отмечена динамика отношений между Грузией и Святым Престолом, а также важность встреч высокого уровня. Особенно был отмечен официальный визит в Грузию Папы Римского Франциска в 2016 году.
По словам Залкалиани, особенным достижением является сотрудничество стран в сферах культуры, науки и образования. Стороны выразили готовность способствовать дальнейшему развитию взаимоотношений между Грузией и Святым Престолом в различных сферах.
В ходе встречи с Мамукой Бахтадзе было сказано, что Грузия, как христианская страна со старейшей цивилизацией и историей, имеет большую поддержку со стороны европейских стран.
Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года. Послом Грузии в Святом Престоле с 2014 года является Тамара Грдзелидзе, а нунцием Ватикана в Тбилиси с 2012 года - Марек Сольчинский.
Двусторонние отношения между Ватиканом и Грузией успешно развиваются в сферах науки и образования. Благодаря стипендиям, которые выделяет Святой Престол, грузинским студентам предоставляется возможность получить теологическое образование в Риме. Ватикан также выделяет стипендии талантливым грузинским музыкантам, чтобы они смогли продолжить обучение в ведущих консерваториях Италии.
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