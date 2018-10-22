Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Ватикана отметил успехи Грузии


22.10.2018   22:16
Министр иностранных дел Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлахер отметил успехи, которых достигла Грузия на фоне современных глобальных и региональных вызовов, говорится в сообщении МИД Грузии.

Галлахер прибыл в Грузию с официальным визитом в понедельник. Первую встречу он провел с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, а вторую - с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе.

В ходе встреч была отмечена динамика отношений между Грузией и Святым Престолом, а также важность встреч высокого уровня. Особенно был отмечен официальный визит в Грузию Папы Римского Франциска в 2016 году.

По словам Залкалиани, особенным достижением является сотрудничество стран в сферах культуры, науки и образования. Стороны выразили готовность способствовать дальнейшему развитию взаимоотношений между Грузией и Святым Престолом в различных сферах.

В ходе встречи с Мамукой Бахтадзе было сказано, что Грузия, как христианская страна со старейшей цивилизацией и историей, имеет большую поддержку со стороны европейских стран.

Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года. Послом Грузии в Святом Престоле с 2014 года является Тамара Грдзелидзе, а нунцием Ватикана в Тбилиси с 2012 года - Марек Сольчинский.

Двусторонние отношения между Ватиканом и Грузией успешно развиваются в сферах науки и образования. Благодаря стипендиям, которые выделяет Святой Престол, грузинским студентам предоставляется возможность получить теологическое образование в Риме. Ватикан также выделяет стипендии талантливым грузинским музыкантам, чтобы они смогли продолжить обучение в ведущих консерваториях Италии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ухудшила позицию в Индексе социального прогресса
Грузия в сезоне-2018 собрала рекордный урожай винограда
Экспорт лавровых листьев из Грузии составил 6,6 млн долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна