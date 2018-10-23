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Комиссия по правам человека в США отказалась сотрудничать с Россией


23.10.2018   09:31
Комиссия по правам человека в США отказалась сотрудничать с Советом по правам человека при президенте РФ, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов российским журналистам.

"Я написал председателю комиссии Кэтрин Ламон письмо с предложением сотрудничать — мы будем помогать решать проблемы с американскими гражданами в России. У них ведь бывают проблемы, так что давайте помогать. Сидит он где-то в СИЗО в "Бутырке", давайте мы навести его, спросим, хорошо ли с кормлением, с медициной, может ему что-то нужно. А в свою очередь посмотрите — у вас Марина Бутина. Зайдите к ней", — сказал Федотов.

По его словам, ответ пришел отрицательный. "В перевод на русский язык звучит как "шли бы вы отсюда, господа". Нехороший ответ. Они обосновали его, что "мы не работаем с правительственными организациями". А кроме того, нет никакой компетенции за рубежом", — сказал Федотов.

"Меня их ответ не удовлетворил, но я не собираюсь обжаловать его президенту Трампу", — пошутил Федотов.






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