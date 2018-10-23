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Лия Гигаури стала заместителем Кетеван Цихелашвили
23.10.2018 10:37
Пост заместителя государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства займет Лия Гигаури. Она будет работать над направлениями гражданского равенства.
С 2013 до 2018 года Лия Гигаури была заместителем министра образования, науки, культуры, и спорта Грузии. А до того начальником департамента управления и развития общего образования Министерства образования и науки Грузии. Имеет многолетний опыт педагогической, менеджерской, и работы на разных руководящих позициях.
Училась в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили на факультете физики. А также в государственном педагогическом университете имени Я. Гогебашвили на математически-физическом факультете. Аспирантуру проходила в Национальном институте педагогических наук Грузии. Является доктором администрирования бизнеса.
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