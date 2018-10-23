Стивен Феар: Грузия станет одной из самых значимых маленьких стран в мире

23.10.2018 11:30 "В Грузии говорят - гость от Бога. Поверьте, именно так чувствует себя приехавший в Грузию гость. Этот визит оказался особенно приятным для меня, поскольку меня сопровождал мой сын и бизнес партнер Леон. Мы всегда предпочитаем вместе ездить, когда во время визита собираемся принять важное решение, поскольку считаем, что решение, которое принимают две головы, будет более разумное"- заявил Стивен Феар.



Феар призывает международных бизнесменов, осуществить еще больше инвестиции в Грузии, поскольку благодаря договорам о свободной торговле, оформленным с разными сторонами, в том числе с ЕС, у Грузии есть доступ на 2,3 миллиардный рынок.



"Особенно важно, что в рамках этого визита у нас была возможность личной встречи с премьер-министром страны, господином Мамукай Бахтадзе. После этой встречи, по моему впечатлению, цель премьер-министра, создать и усилить основанную на предпринимательскую культуру всеобъемлющую демократию. А также мы встретились с министром экономики, господином Георгием Кобулия, который планирует развивать экономику с открытым рынком, основанным на свободное предпринимательство. Действительно отрадно, что в Грузии столько молодых людей работают на высоких позициях, самому премьер-министру еще нет и 40 лет"- отметил Феар.



По его же словам, Грузия является страной, древнейшим производителем вина, более старой, чем Италия и Франция, ее культура настаивания вина насчитывает 8 500 лет.



"Очень скоро в стране будет построен глубоководный порт Анаклиа на Черном море, и в рамках осуществления инициативы шелкового пути мы увидим, что будет прорезан новый маршрут, связующий Европу и Азию, который будет проходить через Грузию. Страна находится на перекрестке Европы и Азии, и неминуем тот факт, что Грузия станет одной из самых значимых маленьких стран в мире. Это безопасное, стабильное государство, правительство которого хорошо осознает значение бизнеса и торговли, и соответственно, будущее страны действительно светлое"- пишет основатель "Fear Group".



Стивен Феар подчеркнул тот факт, что Грузия явно открыта бизнесу, и может быть великолепным местом для крупных предприятий, а также для размещения головных офисов компаний, которые хотят свободного доступа к рынку более чем с 2,3 миллионов потребителей.

















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