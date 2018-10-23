Правительство Грузии 21 ноября проведет беспрецедентную встречу с Еврокомиссией - Залкалиани

23.10.2018 11:38 Правительство Грузии и Еврокомиссия 21 ноября проведут совместное заседание, что является беспрецедентным явлением в истории отношений Грузии и ЕС. Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.



«Правительство Грузии готовится к беспрецедентному формату, который является встречей правительства Грузии с Еврокомиссией. Подобного рода формата нет ни у одной страны-члена Восточного партнерства. Это было сделано только для Грузии, и очень важно, чтобы на этой встрече мы предстали подобающим образом, то есть, чтобы наши планы и идеи были ориентированы на будущее», — сказал Залкалиани.



Глава МИД выступил с докладом на состоявшемся сегодня заседании Комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз. Участниками комиссии являются члены правительства страны, заседание прошло под руководством премьер-министра Мамуки Бахтадзе.



В 2019 году Грузия и ЕС отметят десятую годовщину создания программы «Восточное партнерство».

Отношения Грузии и ЕС начали развиваться в 2006 году. С 2009 года Грузия стала участницей программы «Восточное партнерство», цель которой – политическая и экономическая интеграция ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.



В феврале 2018 года стало известно, что для еще большего сближения Грузии с ЕС стороны работают над созданием Дорожной карты. В сентябре в МИД Грузии заявили, что концепция Дорожной карты уже готова, и утверждена правительством страны.



Глава МИД отметил, что на данный момент, грузинская сторона работает над содержательной частью Дорожной карты.



«Концепция уже была представлена и утверждена правительством Грузии. На сегодняшнем заседании мы обсудили то, как ведется работа над содержательной частью Дорожной карты. Межведомственная комиссия уже находится в активной фазе, и у нас в ближайший период будет возможность представить содержательную часть основных направлений Дорожной карты», — добавил глава МИД.



По словам Залкалиани, важно, чтобы будущий год был наполнен многосторонними направлениями грузино-европейских отношений.















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