Бакрадзе: Когда Иванишвили требовал от меня отмежеваться от Саакашвили, европейские депутаты удивленно смотрели на нас

23.10.2018 12:00 В 2013 году, когда Иванишвили "налегал" на меня, чтобы я отмежевался от Саакашвили, европейские депутаты удивленно смотрели на нас – заявил в эфире "ТВ Пирвели" кандидат в президенты "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе.



"Был январь 2013 года, парламентская сессия Совета Европы в Страсбурге, куда был приглашен Иванишвили для выступления с речью как премьер-министр, и победитель выборов. После заседания от имени делегации Грузии в ресторан Совета Европы были пригашены весь Совет Европы со своим президентом и депутатами. Все на нас удивленно смотрели, что премьер-министр, который должен был принимать там гостей, в течение часа действительно "налегал" на меня.



Он говорил мне, дескать, у тебя не та репутация, чтобы тонуть с Саакашвили, и брать на себя грехи, которые не делал, и почему мол, ты делаешь это, когда можешь уйти в сторону. О том, чтобы перейти к нему, или о партии не было разговора. Нас там было несколько человек, в том числе те, кто сейчас находятся в "Национальном движении". Госпожа Бокучава, например. То есть это был вполне открытый разговор. В том числе присутствовали депутаты "Мечты".



Тогда я откровенно сказал Иванишвили, что, несмотря на наши ошибки, сегодня я не уйду в сторону от той команды, команды Михеила Саакашвили, поскольку у меня как политика, человека, и мужчины есть чувство достоинства, и я никогда не уйду в сторону от человека, который оступился, и которому плохо. Вот человека, который сразу же уйдет от тебя как только ты проиграешь выборы - знай, что этого человека не следует ставить рядом с собой"- заявил Давид Бакрадзе.















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