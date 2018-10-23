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Талаквадзе: Обновление Первой публичной школы Озургети является национальным делом, продолжим историю вместе


23.10.2018   13:48
В Озургети начинается полная реабилитация Первой публичной школы, а также реконструкция и строительство мемориального здания, в котором учились Ноэ Жордания, Ноэ Рамишвили, Эгнате Ниношвили и другие. Школе – 172 года.

В мемориальном здании разместят центр инноваций. В рамках проекта планируется благоустроить спортивную инфраструктуру и восстановление и развитие зеленого парка школы.

С информацией о проекте учеников школы, их родителей и учителей ознакомил Арчил Талаквадзе.

«Будущее страны определяет школа. Если у нас будут современные школы, у нас будет современное государство. Обновление Первой публичной школы Озургети является национальным делом. Продолжим историю вместе! От вашего имени, хочу поблагодарить премьер-министра Мамуку Бахтадзе и министра образования – начало проекта в первую очередь его заслуга», — заявил Арчил Талаквадзе.

Строительство школы начнется в январе-феврале 2019 года.







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