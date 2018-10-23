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Давид Залкалиани и Тойво Клаар обсудили тяжелое положение с точки зрения прав человека в оккупированных регионах Грузии
23.10.2018 13:51
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.
По информации пресс-службы МИД Грузии, на встрече обсудили тяжелое положение с точки зрения безопасности и прав человека в регионах Грузии – Абхазии и Цхинвали, а также деструктивные шаги России и ее оккупационных режимов.
Стороны отметили необходимость функционирования Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в привычном режиме, с соблюдением основополагающих принципов и правил.
По данным ведомства, министр иностранных дел Грузии подчеркнул важность Женевских международных переговоров и необходимость решения гуманитарных проблем населения, пострадавшего от конфликта. Особое внимание было уделено важности достижения прогресса по важным вопросам повестки дня, таким как: взятие на себя и выполнение Россией обязательства о неприменении силы, создание международных механизмов безопасности, имплементация соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и безопасное и достойное возвращение вынужденно перемещенных лиц и беженцев.
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