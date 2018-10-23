В Самтредском районе ограбили дом Георгия Кахинани

23.10.2018 13:55 Неизвестные ограбили дом главы комитета парламента Грузии по процедурным вопросам Георгия Кахиани, находящийся в селе Эцери Самтредского района (Имерети). Об этом рассказал сам депутат.



По его словам, преступление было совершено около недели назад, когда дом был заперт и внутри никого не было. Жители Эцери позвонили депутату и сообщили, что кто-то сломал окно и похитил телевизор, который, отметил Кахиани, был старым и никакой ценности не представлял.



Депутат уточнил, что получил дом в селе Эцери в наследство и жил в нем до 2016 года, пока работал мажоритарным депутатом от Самтредиа. Затем в парламент нового созыва Кахиани выбрали по партийному списку "Грузинской мечты", после чего он переехал в Тбилиси.



Сегодня МВД Грузии распространило сообщение о задержании в Самтредиа трех человек, обвиненных в краже четырех аккумуляторов из грузовика. Один из задержанных, 35-летний ранее судимый мужчина, заявил, что это он ограбил дом депутата.



Открыто уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору против транспортного средства", санкция по которой — лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.















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