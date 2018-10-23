Вашадзе: Уже несколько недель страна потрясена каскадом несправедливости и беззакония, однако Саломе Зурабишвили по этому поводу и слова не сказала

23.10.2018 13:56 Кандидат в президенты Грузии от объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе обращается к независимому кандидату в президенты Саломе Зурабишвили с четырьмя вопросами. Вашадзе интересуется – почему Зурабишвили будучи членом временной парламентской следственной комиссии не поддержала наказание убийц Дато Саралидзе, почему не откликнулась на скрытые записи, связанные с Мирзой Субелиани, а также почему никак не отреагировала на дело «Омега группы» и т.д.



«Уже несколько недель как страна потрясена каскадом несправедливости и беззакония, доказательством чего являются те видео- и аудиозаписи, которые мы видели и прослушали. Об этом постоянно говорит общество, объединенная оппозиция, наш штаб, говорю и я, однако, ничего, ни одного слова мы не услышали от правительственного кандидата в президенты. Она поддерживает превращение Грузии в плантацию марихуаны и также согласна с Путиным и Медведевым в том, что в 2008 году войну начала Грузия. И у общества есть полное право получить от кандидата в президенты властей ответы на следующие вопросы: будучи членом временной парламентской следственной комиссии, почему она не проголосовала за наказание убийц Датуны Саралидзе; почему не откликнулась и какова позиция кандидата Бидзины Иванишвили относительно скрытых записей, связанных с Мирзой Субелиани; почему не откликнулась и какова позиция кандидата Бидзины Иванишвили относительно рэкета «Омега группы» и закрытия независимой телекомпании «Иберия», вдохновителями чего являются Иванишвили и Парцхаладзе; какова ее позиция относительно дворцов членов «Грузинской мечты», приобретенных ими после прихода к власти, и которые значительно превышают их декларированные доходы», - заявил Вашадзе.

















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