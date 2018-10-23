Оппозиция обвинила мэрию Тбилиси в давлении на избирателей

23.10.2018 14:08 Объединенная оппозиция, кандидат которой Григол Вашадзе будет бороться за пост президента на выборах 28 октября, обвинила власти в давлении на избирателей. Политическое объединение распространило две аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, как утверждается, слышны голоса сотрудников Транспортной компании Тбилиси (100% акций принадлежат мэрии столицы).



На записях слышно, как представители компании, в ответ на вопрос, получали ли они задание от руководства отдать свой голос независимому кандидату Саломе Зурабишвили, дают утвердительный ответ. Кроме того, в одной из телефонных бесед говорится о том, что аналогичное задание сотрудники получали и во время выборов мэра Тбилиси Кахи Каладзе.



Именно на него Объединенная оппозиция возлагает ответственность за использование административного ресурса. Представители штаба Григола Вашадзе также требуют от Центральной избирательной комиссии Грузии дать соответствующую оценку этим событиям.















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