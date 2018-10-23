Правительство Грузии и ЕК проведут совместное заседание

23.10.2018 14:22 Правительство Грузии и Еврокомиссия 21 ноября текущего года проведут совместное заседание, что является беспрецедентным явлением в истории отношений Грузии и ЕС, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.



Грузинский дипломат принял участие в заседании Комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз, где выступил в качестве основного докладчика. Заседание Комиссии проходило под руководством премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, который особое внимание уделил реформам, осуществленным в Грузии с целью законодательного и институционального сближения с ЕС, что, в свою очередь, является одним из главных условий для интеграции в Евросоюз.



"Правительство Грузии готовится к беспрецедентному формату, который является встречей правительства Грузии с Еврокомиссией, которая состоится 21 ноября. Подобного рода формата нет ни у одной страны-члена Восточного партнерства. Это только для Грузии, и очень важно, чтобы на этой встрече мы предстали подобающе, то есть, чтобы наши планы и идеи были ориентированы на будущее", - сказал Залкалиани журналистам.



В феврале текущего года стало известно, что для еще большего сближения Грузии с ЕС стороны работают над созданием Дорожной карты. В сентябре в МИД Грузии заявили, что концепция Дорожной карты уже готова и утверждена правительством страны. На данный момент, по словам Залкалиани, грузинская сторона работает над содержательной частью документа.



"Концепция (Дорожной карты - ред.) уже была представлена и утверждена правительством Грузии. На сегодняшнем заседании мы обсудили, как ведется работа над содержательной частью Дорожной карты. Межведомственная комиссия уже находится в активной фазе, и у нас в ближайший период будет возможность представить содержательную часть основных направлений Дорожной карты", - добавил он.



По словам Залкалиани, в ходе заседания члены Комиссии обсудили и Соглашение об ассоциации, подписанное Грузией и ЕС в 2014 году, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).



В 2019 году Грузия и ЕС отметят десятую годовщину создания программы "Восточное партнерство". По словам Залкалиани, важно, чтобы будущий год был наполнен многосторонними направлениями грузино-европейских отношений.



Отношения Грузии и ЕС начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа нацелена на политическую и экономическую интеграцию ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.















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