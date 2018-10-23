В Тбилиси планируется создание Центра демократии - возглавит его Фрэнсис Фукуяма

23.10.2018 15:45 В Тбилиси планируется создание центра демократии, которым будет руководить профессор Стэнфордского университета, известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».



Работа центра будет направлена против автократии и коррупции в регионе.



«В Грузии создается прифронтовой демократический центр, который даст возможность борцам за свободу гражданского общества или представителям других организаций, находящимся в регионе, действовать совместно ради защиты свободы», — заявила исполнительный директор центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе.



Накануне Фрэнсис Фукуяма провел в Тбилиси презентацию своей новой книги «Идентичность».



«Эта книга о росте популизма, что, по моему мнению, представляет опасность для демократического порядка в мире. В моей книге идет разговор об определенных основных принципах глобальной политики. Я рад, что книга вышла и в Грузии», — сказал Фукуяма.



24 октября в 19 часов Фукуяма проведет публичную лекцию в Тбилисском «Свободном университете».



Есихиро Фрэнсис Фукуяма — философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения. Старший научный сотрудник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права в Стэнфорде. До этого занимал должность профессора и руководителя программы международного развития в Школе перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса. С февраля 2012 года — ведущий научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спольи при Стэндфордском университете.



Фукуяма получил известность благодаря книге «Конец истории и последний человек», где утверждал, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Его работа была переведена на более чем 20 языков мира и вызвала широчайший резонанс в научной среде и средствах массовой информации.



Несмотря на то, что с момента выхода книги многочисленные события поставили под сомнение верность выдвинутой им идеи, Фукуяма по-прежнему придерживается концепции «конца истории». Впрочем, некоторые его политические взгляды претерпели значительные изменения: так в начале нового тысячелетия он резко отмежевался от неоконсервативного движения в американской политике, с которым прочно ассоциировался на заре своей карьеры.















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