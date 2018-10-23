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Болтон возложил цветы к месту убийства Немцова в Москве
23.10.2018 16:18
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон возложил цветы к месту убийства оппозиционного политика Бориса Немцова в Москве. Об этом сообщает посольство США в России в Тwitter.
“Джон Болтон возложил венок в память о Борисе Немцове на месте, где был убит политик”, - говорится в сообщении.
Болтон отметил, что Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения. «Память о нем продолжает вдохновлять людей», - сказал он.
Как сообщал Укринформ, российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москорецком мосту в центре Москвы.
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