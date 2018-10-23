Министр здравоохранения призывает население сделать прививку против гриппа

23.10.2018 16:46 Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко призывает население сделать прививку против гриппа. По словам министра, октябрь – лучший период для этого.



Вакцина бесплатна для пожилых, беременных, диабетиков в возрасте до 18 лет, персонала медицинских учреждений, а также пациентов на диализе, людей с гепатитом C и ВИЧ-инфицированных. Что касается лиц, которые не входят в группу риска, по словам министра, для них будет объявлен один день, когда вакцина будет бесплатной.



«С 2013 года офис Всемирной организации здравоохранения ввел неделю повышения сознательности о гриппе и эта неделя проходит именно сейчас. Речь идет о сезонном гриппе, которая повторяется каждый год, а не об эпидемии гриппа. Это – отдельная тема, которая нам, к счастью, не угрожает.



В отношении сезонного гриппа, мы должны еще раз объяснить обществу, какие группы риска должны сделать прививку и как можно защититься от этого заболевания в целом, или как правильно защищаться в случае заболевания», — заявил Давид Сергеенко.



По словам медиков, лучший способ избежать гриппа – сделать прививку. Вирус гриппа мутирует постоянно, соответственно вакцинация против него нужна каждый год. Сезон гриппа в основном наступает в осенне-зимний период, соответственно лучше всего делать прививку в октябре.















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