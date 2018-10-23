Экс-глава МИД Болгарии возглавит миссию наблюдателей ОБСЕ за выборами президента Грузии

23.10.2018 18:21 Экс-глава МИД Болгарии, председатель Комиссии по европейским вопросам и контролю за европейскими фондами Народного собрания Болгарии и вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристиан Вигенин был определен Специальным координатором ОБСЕ в Грузии, который возглавит краткосрочную миссию организации по наблюдению за выборами президента Грузии 28 октября и представит их предварительные результаты 29 октября в Тбилиси.



«Эти выборы важны как для самих грузин, так и для международной общности и станут очередным тестом на зрелость грузинской демократии», - заявил Кристиан Вигенин. «В качестве наблюдателей мы будем следить за избирательным процессом, оценивая его совместимость с ангажементами, взятыми на себя всеми странами ОБСЕ в отношении проведения выборов и предоставим честную и сбалансированную оценку, основанную на всевозможной информации», - подчеркнул он.















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