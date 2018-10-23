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Усупашвили: Советую Саломе Зурабишвили не повторять моей ошибки


23.10.2018   19:19
Правящая команда должна воспользоваться конституционными механизмами и объявить, что в Грузии эпоха однопартийного правления завершится проведением досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе в октябре 2019 года, - об этом кандидат в президенты Грузии Давид Усупашвили заявил на сегодняшнем брифинге.

Он призывает независимого кандидата в президенты Саломе Зурабишвили оказать воздействие на правящую команду до президентских выборов для того, чтобы было сделано соответствующее заявление о проведении выборов в следующем году.

«Кандидат в президенты правящей партии уклоняется от дебатов со мной. Поэтому я вынужден провести брифинг и напомнить ей, что она по своей воле стала членом правящей политической команды и полностью отвечает за действия или бездействие этой команды.

Правящая команда должна воспользоваться конституционными механизмами и объявить, что в Грузии эпоха однопартийного правления завершится проведением досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе в октябре 2019 года.

Подобной политической заявкой сегодня можно разрядить кризис. Завтра и это может оказаться недостаточным. Сегодня у кандидата в президенты от власти есть рычаги воздействия на правящую команду. После выборов, и в случае победы, у нее этих рычагов больше не будет. Обращаюсь к Саломе Зурабишвили, чтобы она смогла сделать это до 28 октября, и пусть докажет, что альянс с «Мечтой» ей нужен был для служения стране, а не для своего президентства.

Я ей советую не повторять моей ошибки. Еще в октябре 2014 года я обратился к политсовету коалиции с обширным перечнем требующих улаживания системных проблем и получил горячую поддержку от Бидзины Иванишвили по всем пунктам. Однако потихоньку все проблемы остались проблемами, а все те, кто мог возвысить голос по поводу проблем, оказались вне власти», - заявил Усупашвили.






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