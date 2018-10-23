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Президент Грузии провел встречу с миссией наблюдателей ОБСЕ
23.10.2018 19:45
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с миссией наблюдателей ОБСЕ/Бюро по демократическим институтам и правам человека (OSCE/ODIHR), которая систематически наблюдает за выборами в стране с 1999 года.
Как сообщает пресс-служба администрации президента, в ходе встречи с представителями миссии было отмечено, что Грузию с OSCE/ODIHR связывает тесное сотрудничество власти готовы оказать максимальную помощь миссии в эффективном функционировании.
На встрече обсуждали президентские выборы и предвыборная среда.
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