Президент Грузии провел встречу с миссией наблюдателей ОБСЕ

23.10.2018 19:45 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с миссией наблюдателей ОБСЕ/Бюро по демократическим институтам и правам человека (OSCE/ODIHR), которая систематически наблюдает за выборами в стране с 1999 года.



Как сообщает пресс-служба администрации президента, в ходе встречи с представителями миссии было отмечено, что Грузию с OSCE/ODIHR связывает тесное сотрудничество власти готовы оказать максимальную помощь миссии в эффективном функционировании.



На встрече обсуждали президентские выборы и предвыборная среда.















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