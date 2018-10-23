Посол Италии о рисках использования админресурсов в предвыборный период в Грузии

23.10.2018 21:02 По мнению посла Италии в Грузии Антонио Бартоли, в предвыборный период существуют риски использования административного ресурса . Он также подчеркнул активизацию критики в отношении неправительственного сектора, однако при этом отметил, что «правда или неверная позиция не бывают лишь на одной стороне».



«Это очень важные выборы. Считаю, что в Грузии – истинная демократия, однако это не означает, что все совершенно. Здесь есть весьма большая мониторинговая миссия, в которую как с долгосрочной, так и краткосрочной миссией входят и лица, приехавшие из Италии. Миссия также включает в себя парламентскую делегацию. Мы осуществляем мониторинг, так как заботимся о существующей в Грузии демократии. Разумеется, в период до выборов в направлении использования административного ресурса риски существуют. Следствием этого является использование очень жесткого языка, а иногда и языка ненависти. Полемика направлена против НПО, однако вы знаете, что это происходит с двух сторон, поскольку правда или неверная позиция не бывают лишь на одной стороне», - отметил Антонио Бартоли.



По его же словам, демократия представляет собой богатство Грузии, которое является результатом реформ и усилий, и это одна из причин, из-за чего к Грузии проявляется международный интерес.















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