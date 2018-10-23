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Министры иностранных дел Грузии и Литвы обсудили интеграцию в ЕС и НАТО
23.10.2018 22:06
В рамках визита министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в Литве 23 октября состоялось пятое двустороннее заседание Евроатлантической интеграционной комиссии Литвы и Грузии.
На заседании председательствовали со стороны Грузии министр иностранных дел Давид Залкалиани и со стороны Литвы министр иностранных дел Линас Линкявичюс. По информации МИД Грузии, члены комиссии положительно оценили сотрудничество двух стран и приветствовали прогресс Грузии на пути интеграции в ЕС и НАТО, а также вклад страны в евроатлантическую безопасность.
Стороны также обсудили предстоящие президентские выборы в Грузии, вопросы безопасности и гуманитарную ситуацию в оккупированных регионах и новую мирную инициативу правительства Грузии для населения Абхазии и Цхинвальского региона.
По сообщению Министерства иностранных дел Литвы, официальные лица двух стран обсудили текущую политическую ситуацию в Грузии накануне предстоящих президентских выборов. «На этой неделе грузины примут очень важное решение о том, кто победит и кто станет представителем страны. Я верю, что Грузия докажет свою приверженность в отношении европейских ценностей», — заявил министр иностранных дел Литвы Линкявичюс.
Глава МИД Грузии Вильнюсе встретился с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом и председателем Парламента Викторасом Пранцкетисом.
Евроатлантическая интеграционная комиссия Литвы и Грузии была создана в 2010 году. Его цель состоит в том, чтобы Литва поддержала Грузию на пути интеграции в ЕС и НАТО.
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