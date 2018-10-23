ЕС приветствует судебные иски Украины относительно Азовского моря

23.10.2018 22:12 Европейский Союз приветствует усилия Украины в решении ситуации вокруг Азовского моря в международных судах. Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, выступая перед депутатами Европарламента в ходе слушаний по ситуации в Азовском море.



“Мы приветствуем тот факт, что Украина ищет правосудие в международных судах, как, например, в случае с нарушением Конвенции ООН относительно морского законодательства", - сказала Могерини.



Она подчеркнула, что в условиях нарушения Россией международных законов, нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины Европейский Союз стоит рядом с украинским народом. "Мы немедленно осудили строительство Керченского моста без согласия украинской стороны. В июле Совет ЕС добавил шесть субъектов, которые были привлечены к строительству моста, в перечень субъектов, против которых применяются ограничительные меры за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила Могерини.



Она подчеркнула, что ЕС будет продолжать настаивать на уважении к международным законам и конвенциям, и поддерживать Украину в преодолении этих вызовов и в этих обстоятельствах.



“Я убеждена, что я могу рассчитывать в этом на поддержку парламента», - подытожила она.



Как сообщал Укринформ, российские силовики в апреле начали задерживать в акватории Азовского моря суда, которые следуют в украинские порты. Такие действия агрессора являются нарушением международного морского права, направленным на подрыв экономических, политических интересов Украины в регионе и интересов в области безопасности.

















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