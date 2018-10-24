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Алиев утвердил межправительственный документ между Азербайджаном, Грузией и Турцией о сотрудничестве в сфере обороны
24.10.2018 10:38
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственный меморандум о взаимопонимании «о сотрудничестве в сфере обороны», подписанный Азербайджаном, Грузией и Турцией в марте 2018 года в турецком Гиресуне.
Кроме того, глава государства утвердил межправительственное соглашение между Азербайджаном и Грузией «О деятельности Пограничных представителей/пограничных комиссаров».
Также, И.Алиевым утвержден межгосударственный протокол между Азербайджаном и Турцией «об обмене личным составом» и межправительственное соглашение «о создании культурного центра, о механизме работы и деятельности».
Наряду с этим, президент утвердил Совместный план действий между Азербайджаном и Сербией по стратегическому партнерству, подписанный 21 мая в Баку, а также межправительственные соглашения «о воздушном сообщении», «международных автомобильных перевозкам» и «карантине и защите растений».
И.Алиев также утвердил межгосударственное соглашение между Азербайджаном и Алжиром «об экстрадиции».
Ранее Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал данные документы.
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