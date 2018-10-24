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Иванишвили признал что «Рустави 2» мешает ему показать народу «потемкинские деревни»
24.10.2018 10:44
Если отключить «Рустави 2», ничего кроме возрождения в стране вы не увидите - Иванишвили
Грузинский олигарх и неформальный правитель Бидзина Иванишвили признал, что единственным телеканалом в Грузии, показывающим истинное положение дел, остается "Рустави 2". По его словам, этот телеканал мешает населению страны увидеть «потемкинские деревни», созданные олигархом.
В частности, отвечая на вопрос журналиста "ТВ Имеди" на вчерашнем интервью трем ведущим телеканалам страны Бидзина Иванишвили заявил: "Если отключить "Рустави 2" ничего кроме возрождения в стране не увидите".
"Откуда идет негатив я уже намекнул вам. Попросите вашу коллегу, дать мне ответить. Если сегодня отключить "Рустави 2", ничего кроме возрождения в стране вы не увидите. То, что идет из "Рустави 2" является ложью" - заявил-Бидзина Иванишвили.
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