США помогут Грузии в борьбе против антизападной пропаганды

24.10.2018 10:49



Проект на сумму в полмиллиона долларов направлен на поддержку процессов евроатлантической интеграции и рассчитан на жителей грузинских регионов



Госдепартамент США выделил Грузии полмиллиона долларов на борьбу против антизападной пропаганды. На данные средства Информационный центр НАТО и ЕС в течение восемнадцати месяцев осуществит проект «Повышение информированности и вовлеченности в регионах Грузии по вопросам интеграции с Западом», цель которого – предоставление населению объективной и всесторонней информации о процессе евроатлантической интеграции. В рамках проекта к функционирующим в масштабах страны семи региональным бюро Центра добавятся еще пять. Помимо этого, планируется более интенсивное освещение в региональных СМИ тем, связанных с ЕС и НАТО.



Исполняющая обязанности посла США в Тбилиси Элизабет Руд заявила на презентации проекта, что США стоят плечом к плечу с Грузией на пути её интеграции в ЕС и НАТО.



«Этот проект будет способствовать повышению информированности населения Грузии о прогрессе страны на пути евроатлантической интеграции и о тех преимуществах, которые связаны с этим процессом.... Правительство Грузии, также, как и Информационный центр НАТО и ЕС, посредством данного важного проекта смогут лучше объяснить населению Грузии, какую пользу может принести европейская и атлантическая интеграция», – заявила 22 октября Элизабет Руд.



«На фоне антизападной пропаганды»



В свою очередь глава грузинского МИДа Давид Залкалиани в своем выступлении отметил значимость данного проекта на фоне усиливающейся антизападной пропаганды.



«Сегодня антизападная пропаганда и исходящие из этого угрозы представляют вызов не только для Грузии, но и для всего демократического сообщества. За последние годы правительство Грузии осуществило ряд инициатив и реформ на пути интеграции в НАТО и ЕС. На фоне достигнутых успехов в стране растет антизападная пропаганда, цель которой – ввести население в заблуждение и внедрить чувство недоверия к прозападной политике, проводимой грузинскими властями. Мы отвечаем на пропаганду не контрпропагандой, а успешными реформами в стране, экономическим прогрессом, укреплением демократических ценностей и демонстрацией пользы, полученной в процессе европейской интеграции», – заявил министр иностранных дел Грузии.



О помощи США в борьбе против антизападной пропаганды еще в начале октября сообщил вернувшийся тогда из Соединенных Штатов премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.



«Мы вместе с нашим стратегическим партнером разработали очень важный план действий для противостояния этой агрессивной пропаганде, осуществляемой со стороны недружественных нам стран. Выделенные Госдепартаментом средства будут направлены на укрепление наших стратегических коммуникаций», –– сказал Бахтадзе.



Форумы и пикеты



Грузинская оппозиция и НПО давно заявляют насчет активизации в Грузии сил, финансируемых из бюджета Российской Федерации. В опубликованном грузинскими исследователями весной отчете о российской пропаганде говорится, что наряду со средствами массовой информации, которые пропагандируют якобы пагубность прозападной политики грузинских властей, в стране также функционируют ряд организаций, которые путем бесплатных программ по обучению русского языка, обмена студентами и других, с первого взгляда «безобидных мероприятий», ведут в стране пропагандистскую работу. В свою очередь это, как утверждают эксперты, является частью гибридной войны России против Грузии.



В Грузии действуют несколько общественных организаций, которые как правило, устраивают акции протеста против проведения форумов, которые проводятся за счет российского госбюджета.



Так в сентябре российский медиафорум «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе», финансируемый Фондом президента России, прошел на фоне пикетов грузинского антиоккупационного движения «Открытая зона».



После этого был сорван форум молодых лидеров НКО России и Грузии, финансируемый МИДом РФ, который должен был состояться 13-14 октября в Тбилиси. Грузинские активисты предупредили, что вновь устроят акции протеста, в результате чего российские делегаты не приехали. Как заявили местные организаторы, было решено отложить форум на неопределенное время.



Согласно мнению грузинских аналитиков, скорее всего российские делегаты воздержались от посещения Грузии из-за нарушения грузинского закона об оккупированных территориях. Дело в том, что согласно действующему закону, въезд в Абхазию разрешается только со стороны Зугдиди (Западная Грузия), а на территорию Цхинвальского региона – только со стороны Гори (Восточная Грузия). Нарушителям этого закона в случае первой поездки в оккупированные регионы грозит денежный штраф, а если речь идет о сотрудничестве с сепаратистскими властями или неоднократном нарушении, то, по грузинским законам, за это может грозить лишение свободы.



После этого 19 октября, вновь на фоне акций протестов, в Тбилиси прошел бизнес-форум под названием «Грузия – Евразийский экономический союз». Несмотря на то, что участники мероприятия заявляли, что являются предпринимателями из Армении, Казахстана и России, не имеют ничего общего с политикой и обсуждают с грузинскими партнерами лишь экономические вопросы, грузинские активисты все равно устроили пикеты перед зданием, где проходил бизнес-форум.



«Информация и страшилки»



Политолог Нико Тоидзе напомнил в интервью с Русской службой «Голоса Америки», что в течение лет согласно ряду опросов общественного мнения, в том числе исследований, проводимых американской неправительственной организацией – Национальным демократическим институтом (NDI), число противников вступления Грузии в НАТО и ЕС наиболее высокое среди регионов Грузии, населенных этническими и религиозными меньшинствами. Основная причина, считает эксперт, в том, что многие из этих людей получают информацию из русскоязычных источников, которые не являются независимыми и непосредственно выполняют задание российских госструктур, целью которых является противостояние «западной экспансии» на территории бывшего СССР.



«Надо учесть и то, что в регионах стандарты жизни гораздо хуже, чем в городах, так что вряд ли прагматично надеется на то, что жители регионов вдруг почувствуют все блага евроатлантической интеграции и тем самым поймут, что нарратив российских телеканалов – пропаганда. Даже если так произойдет, российская пропаганда многослойна, там центральное место занимают “страшилки” о якобы неизбежной потере национальной идентичности и традиций в результате сближения с Западом. Так что необходимо информировать людей о том, что им реально принесет интеграция с западными структурами и помощь США в этом направлении сможет сыграть решающую роль», – считает Тоидзе.





Источник: "Голос Америки" Проект на сумму в полмиллиона долларов направлен на поддержку процессов евроатлантической интеграции и рассчитан на жителей грузинских регионовГосдепартамент США выделил Грузии полмиллиона долларов на борьбу против антизападной пропаганды. На данные средства Информационный центр НАТО и ЕС в течение восемнадцати месяцев осуществит проект «Повышение информированности и вовлеченности в регионах Грузии по вопросам интеграции с Западом», цель которого – предоставление населению объективной и всесторонней информации о процессе евроатлантической интеграции. В рамках проекта к функционирующим в масштабах страны семи региональным бюро Центра добавятся еще пять. Помимо этого, планируется более интенсивное освещение в региональных СМИ тем, связанных с ЕС и НАТО.Исполняющая обязанности посла США в Тбилиси Элизабет Руд заявила на презентации проекта, что США стоят плечом к плечу с Грузией на пути её интеграции в ЕС и НАТО.«Этот проект будет способствовать повышению информированности населения Грузии о прогрессе страны на пути евроатлантической интеграции и о тех преимуществах, которые связаны с этим процессом.... Правительство Грузии, также, как и Информационный центр НАТО и ЕС, посредством данного важного проекта смогут лучше объяснить населению Грузии, какую пользу может принести европейская и атлантическая интеграция», – заявила 22 октября Элизабет Руд.В свою очередь глава грузинского МИДа Давид Залкалиани в своем выступлении отметил значимость данного проекта на фоне усиливающейся антизападной пропаганды.«Сегодня антизападная пропаганда и исходящие из этого угрозы представляют вызов не только для Грузии, но и для всего демократического сообщества. За последние годы правительство Грузии осуществило ряд инициатив и реформ на пути интеграции в НАТО и ЕС. На фоне достигнутых успехов в стране растет антизападная пропаганда, цель которой – ввести население в заблуждение и внедрить чувство недоверия к прозападной политике, проводимой грузинскими властями. Мы отвечаем на пропаганду не контрпропагандой, а успешными реформами в стране, экономическим прогрессом, укреплением демократических ценностей и демонстрацией пользы, полученной в процессе европейской интеграции», – заявил министр иностранных дел Грузии.О помощи США в борьбе против антизападной пропаганды еще в начале октября сообщил вернувшийся тогда из Соединенных Штатов премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.«Мы вместе с нашим стратегическим партнером разработали очень важный план действий для противостояния этой агрессивной пропаганде, осуществляемой со стороны недружественных нам стран. Выделенные Госдепартаментом средства будут направлены на укрепление наших стратегических коммуникаций», –– сказал Бахтадзе.Грузинская оппозиция и НПО давно заявляют насчет активизации в Грузии сил, финансируемых из бюджета Российской Федерации. В опубликованном грузинскими исследователями весной отчете о российской пропаганде говорится, что наряду со средствами массовой информации, которые пропагандируют якобы пагубность прозападной политики грузинских властей, в стране также функционируют ряд организаций, которые путем бесплатных программ по обучению русского языка, обмена студентами и других, с первого взгляда «безобидных мероприятий», ведут в стране пропагандистскую работу. В свою очередь это, как утверждают эксперты, является частью гибридной войны России против Грузии.В Грузии действуют несколько общественных организаций, которые как правило, устраивают акции протеста против проведения форумов, которые проводятся за счет российского госбюджета.Так в сентябре российский медиафорум «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе», финансируемый Фондом президента России, прошел на фоне пикетов грузинского антиоккупационного движения «Открытая зона».После этого был сорван форум молодых лидеров НКО России и Грузии, финансируемый МИДом РФ, который должен был состояться 13-14 октября в Тбилиси. Грузинские активисты предупредили, что вновь устроят акции протеста, в результате чего российские делегаты не приехали. Как заявили местные организаторы, было решено отложить форум на неопределенное время.Согласно мнению грузинских аналитиков, скорее всего российские делегаты воздержались от посещения Грузии из-за нарушения грузинского закона об оккупированных территориях. Дело в том, что согласно действующему закону, въезд в Абхазию разрешается только со стороны Зугдиди (Западная Грузия), а на территорию Цхинвальского региона – только со стороны Гори (Восточная Грузия). Нарушителям этого закона в случае первой поездки в оккупированные регионы грозит денежный штраф, а если речь идет о сотрудничестве с сепаратистскими властями или неоднократном нарушении, то, по грузинским законам, за это может грозить лишение свободы.После этого 19 октября, вновь на фоне акций протестов, в Тбилиси прошел бизнес-форум под названием «Грузия – Евразийский экономический союз». Несмотря на то, что участники мероприятия заявляли, что являются предпринимателями из Армении, Казахстана и России, не имеют ничего общего с политикой и обсуждают с грузинскими партнерами лишь экономические вопросы, грузинские активисты все равно устроили пикеты перед зданием, где проходил бизнес-форум.Политолог Нико Тоидзе напомнил в интервью с Русской службой «Голоса Америки», что в течение лет согласно ряду опросов общественного мнения, в том числе исследований, проводимых американской неправительственной организацией – Национальным демократическим институтом (NDI), число противников вступления Грузии в НАТО и ЕС наиболее высокое среди регионов Грузии, населенных этническими и религиозными меньшинствами. Основная причина, считает эксперт, в том, что многие из этих людей получают информацию из русскоязычных источников, которые не являются независимыми и непосредственно выполняют задание российских госструктур, целью которых является противостояние «западной экспансии» на территории бывшего СССР.«Надо учесть и то, что в регионах стандарты жизни гораздо хуже, чем в городах, так что вряд ли прагматично надеется на то, что жители регионов вдруг почувствуют все блага евроатлантической интеграции и тем самым поймут, что нарратив российских телеканалов – пропаганда. Даже если так произойдет, российская пропаганда многослойна, там центральное место занимают “страшилки” о якобы неизбежной потере национальной идентичности и традиций в результате сближения с Западом. Так что необходимо информировать людей о том, что им реально принесет интеграция с западными структурами и помощь США в этом направлении сможет сыграть решающую роль», – считает Тоидзе.











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