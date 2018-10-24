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Организованная преступность в Италии может нанести ущерб таким достижениям грузинского народа, как визовая либерализация - посол


24.10.2018   12:46
По словам посла Италии в Грузии Антонио Бартоли, существование в Италии организованного криминала может в долгосрочной перспективе нанести ущерб таким достижениям грузинского народа, как визовая либерализация.

По словам посла, грузинская и итальянская стороны должны бороться с организованным криминалом вместе, так как в конечном итоге организованная преступность отобразится на имидже Грузии.

«Как вы знаете, как в Италии, так и других странах проблему представляет не только незаконная миграция, но и организованный криминал, и все это в сфере интересов государств-членов Евросоюза. Правительство Грузии прекрасно понимает, что мы должны вместе бороться с этим болезненным феноменом, поскольку это отображается на имидже вашей страны, а существование организованного криминала может в долгосрочной перспективе нанести ущерб таким достижениям грузинского народа, как либерализация визового режима. Так что, общественный интерес Грузии в том, чтобы присоединиться к борьбе против организованной преступности и незаконной миграции для того, чтобы открыть двери правильно управляемой легальной миграции», - заявил Антонио Бартоли.






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