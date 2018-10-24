Иванишвили: Производство марихуаны – высокорентабельный проект

24.10.2018 13:31 Экс-премьер Грузии, председатель правящей партии «Грузинская мечта» и миллиардер Бидзина Иванишвили подтвердил, что лично участвовал в разработке законопроекта о производстве в Грузии марихуаны.



В беседе с журналистами трех телекомпаний — «ПирWели», «Рустави-2» и «Имеди», которая транслировалась в прямом эфире, Иванишвили ответил на вопрос ведущей передачи «Акценты» на «Рустави-2» Эки Квеситадзе: «Было ли разведение плантаций марихуаны вашей идеей?».



«Я поддерживал производство марихуаны медицинского и косметического назначения с единственной целью — есть очень хорошие стороны в том, что мы можем добиться дополнительного экспорта в размере одного или двух миллиардов благодаря сельскохозяйственной продукции», — так объяснил свою позицию Иванишвили.

Вместе с тем, по словам Иванишвили, партия «Грузинская мечта» считается с мнением общественности и патриархии, именно поэтому рассмотрение уже внесенного в парламент законопроекта было приостановлено.



«В законопроекте, который поступил в парламент, речь идет о производстве марихуаны для использования в медицинских и косметических целях, и там нигде нет разговора о производстве наркотического вещества. Мы увидели реакцию общества, в том числе и патриархии. Вся наша команда приняла это во внимание и мы приостановили этот законопроект», — пояснил Иванишвили.



«В чем притягательность этого производства и почему в парламент был внесен такой законопроект? До того, как законопроект был внесен, я принимал участие в его рассмотрении. Рентабельность очень высокая, что для меня интересно – больше 500%, и есть очень большие объективные расчеты того, что мы сможем осуществить экспорт на миллиард долларов и больше», — сказал Иванишвили.



Он отметил, что марихуану в настоящее время производят и экспортируют такие страны, как США, Британия, Израиль, Греция, Италия, Узбекистан.



«Конечно же, за обеспокоенностью, которую проявило общество, последовала адекватная реакция со стороны [правящей] команды и законопроект был приостановлен. Будет продолжено его обсуждение вместе с патриархией и, если мы увидим, что это действительно содержит опасность, то, конечно же, наша команда никогда не шла против общества, и не пойдет сейчас. Мы считаемся с нашей церковью, проявляем большое уважение к его Святейшейству патриарху, митрополиту Шио, другим патриархам, кто выразил озабоченность, и у которых была реакция», — заявил Бидзина Иванишвили.

Правительство Грузии в середине сентября выступило с инициативой производить в стране коноплю с целью создания медицинских препаратов и промышленного сырья.



Власти подчеркивают, что конопля будет производится исключительно для вывоза за границу. Одновременно правила употребления марихуаны внутри страны собираются ужесточить. Законопроект из двух частей разработало МВД Грузии.



Инициатива вызвала недовольство Грузинской Православной Церкви.Представители духовенства провели несколько акций протеста, в том числе и многочисленное шествие по проспекту Руставели. С критикой инициативы выступил в своих проповедях Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.



Кроме того, высокопоставленные представители духовенства подвергли резкой критике кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, которая также поддерживает идею культивации конопли для импорта. Один из митрополитов даже назвал Зурабишвили, которая пользуется официальной поддержкой правящей партии «Грузинская мечта», «королевой каннабиса».



Между тем сама Зурабишвили заявляет, что готова возглавить информационную кампанию правительства по разъяснению положительных сторон промышленного производства этого растения.



Скандал немного стих после того, как председатель парламента Ираклий Кобахидзе провел встречу с патриархом и объявил, что рассмотрение законопроекта приостановлено. Однако, 27 сентября Кобахидзе пояснил журналистам, что законопроект отозван лишь на время и парламент вернется к его рассмотрению через два месяца.















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