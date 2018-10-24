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56 избирательных участков будут открыты в 39 странах за рубежом
24.10.2018 13:34
56 избирательных участков будут открыты в 39 странах за рубежом к президентским выборам 28 октября.
По словам заместителя директора консульского департамента Константина Сабиашвили, по данным на сегодня, на консульском учете по всему миру находятся 53 139 граждан Грузии.
«На этом этапе в 39 странах открыто 56 избирательных участков. По три участка в Азербайджане и Греции, где концентрация грузинских граждан является самой высокой. 7 700 граждан Грузии находятся на консульском учете в Азербайджане. В Греции — 7 791 человек. Также в США, конкретно в Нью-Йорке в США открылись два избирательных участка, где на консульском учете находятся 3 504 гражданина. На этом этапе за границей в избирательных целях зарегистрировано 53 139 человек», — заявил Константин Сабиашвили.
Избирательные участки к президентским выборам 28 октября были созданы на основании указа Центральной избирательной комиссии.
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