Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Международная миссия наблюдателей NDI будет следить за президентскими выборами в Грузии


24.10.2018   14:11
Международная миссия наблюдателей Национального демократического института (NDI) будет следить за президентскими выборами 28 октября в Грузии. Сегодня NDI сообщила о прибытии в Грузию делегации наблюдателей.

В состав делегации входят бывший директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (OSCE/ODIHR); Дама Одри Гловер бывший посол ЕС в Грузии Пер Эклунд, бывший посол США в Дании Лори Фултон, бывший посол США в Грузии Кеннет Яловиц, эксперт по вопросам выборов Мария Бабич, директор программы NDI в Грузии, Турции и Центральной Азии Мелисса Мусио и старший директор офиса NDI в Грузии Лора Торнтон.

Миссия наблюдателей NDI опубликует предварительный отчет об оценке выборов на пресс-конференции 29 октября.

Деятельность NDI по мониторингу выборов финансируется Агенством международного развития США (USAID).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Грузии в текущем году экспортировано джемов на 5,57 миллионов долларов
В декабре состоится первый международный конкурс Саперави
Работодатели будут обязаны застраховать сотрудников от несчастных случаев
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
У самозванцев «автокефалистов» Абхазии нет поддержки Вселенской Патриархии - Вселенский патриарх
Самолет ВВС США RC-135V провел разведывательный полет у абхазского участка побережья Грузии
Россия проверяет готовность своих военных, дислоцированных в оккупированной Абхазии
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Алиев утвердил межправительственный документ между Азербайджаном, Грузией и Турцией о сотрудничестве в сфере обороны
Литва обещает Грузии поддержку на международной арене
Глава Минобороны Грузии обсудил с американским военачальником перспективы развития совместного центра боевой подготовки
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна