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Международная миссия наблюдателей NDI будет следить за президентскими выборами в Грузии
24.10.2018 14:11
Международная миссия наблюдателей Национального демократического института (NDI) будет следить за президентскими выборами 28 октября в Грузии. Сегодня NDI сообщила о прибытии в Грузию делегации наблюдателей.
В состав делегации входят бывший директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (OSCE/ODIHR); Дама Одри Гловер бывший посол ЕС в Грузии Пер Эклунд, бывший посол США в Дании Лори Фултон, бывший посол США в Грузии Кеннет Яловиц, эксперт по вопросам выборов Мария Бабич, директор программы NDI в Грузии, Турции и Центральной Азии Мелисса Мусио и старший директор офиса NDI в Грузии Лора Торнтон.
Миссия наблюдателей NDI опубликует предварительный отчет об оценке выборов на пресс-конференции 29 октября.
Деятельность NDI по мониторингу выборов финансируется Агенством международного развития США (USAID).
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