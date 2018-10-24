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МИД: Нелегально находящиеся за рубежом граждане Грузии могут без проблем встать на консульский учет к выборам
24.10.2018 15:40
Нелегально находящиеся за рубежом граждане Грузии к выборам могут без проблем встать на консульский учет, этот список консульство никому не передаст, - об этом на встрече с представителями медиа сообщил представитель Министерства иностранных дел Владимир Константиниди.
«Представьте, сколько наших граждан находятся за границей, и как их мало на консульском учете. Мы упростили постановку на учет, и граждане могут это сделать, из дома, но это сделали не более 53 тысяч граждан. Очень важно, чтобы люди понимали, что учет не связан с дополнительными проблемами или какими-либо рисками», - сказал Константиниди.
На реплику журналиста о том, что эти люди воздерживаются предположительно потому, что находятся в том или ином государстве нелегально, Константиниди ответил, что «они находятся нелегально, но зарегистрироваться могут».
«Зарегистрироваться могут и те, кто находятся нелегально. Наверное, они опасаются в дальнейшем проблем, но от кого, от консульства Грузии? Консульство эту информацию не передает государству. Становиться на учет не опасно, поверьте», - отметил Константиниди.
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