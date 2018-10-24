Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД: Нелегально находящиеся за рубежом граждане Грузии могут без проблем встать на консульский учет к выборам


24.10.2018   15:40
Нелегально находящиеся за рубежом граждане Грузии к выборам могут без проблем встать на консульский учет, этот список консульство никому не передаст, - об этом на встрече с представителями медиа сообщил представитель Министерства иностранных дел Владимир Константиниди.

«Представьте, сколько наших граждан находятся за границей, и как их мало на консульском учете. Мы упростили постановку на учет, и граждане могут это сделать, из дома, но это сделали не более 53 тысяч граждан. Очень важно, чтобы люди понимали, что учет не связан с дополнительными проблемами или какими-либо рисками», - сказал Константиниди.

На реплику журналиста о том, что эти люди воздерживаются предположительно потому, что находятся в том или ином государстве нелегально, Константиниди ответил, что «они находятся нелегально, но зарегистрироваться могут».

«Зарегистрироваться могут и те, кто находятся нелегально. Наверное, они опасаются в дальнейшем проблем, но от кого, от консульства Грузии? Консульство эту информацию не передает государству. Становиться на учет не опасно, поверьте», - отметил Константиниди.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Грузии в текущем году экспортировано джемов на 5,57 миллионов долларов
В декабре состоится первый международный конкурс Саперави
Работодатели будут обязаны застраховать сотрудников от несчастных случаев
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
У самозванцев «автокефалистов» Абхазии нет поддержки Вселенской Патриархии - Вселенский патриарх
Самолет ВВС США RC-135V провел разведывательный полет у абхазского участка побережья Грузии
Россия проверяет готовность своих военных, дислоцированных в оккупированной Абхазии
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Алиев утвердил межправительственный документ между Азербайджаном, Грузией и Турцией о сотрудничестве в сфере обороны
Литва обещает Грузии поддержку на международной арене
Глава Минобороны Грузии обсудил с американским военачальником перспективы развития совместного центра боевой подготовки
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна