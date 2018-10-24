|
|
Парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
24.10.2018 17:27
Парламент Армении отклонил кандидатуру и. о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост председателя правительства страны. За кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один депутат, 11 членов парламента воздержались, один проголосовал против.
«Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министром. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы».
Лидер «Бархатной революции» покинул пост главы кабмина 16 октября в надежде, что его дважды не изберут на эту должность. Дело в том, что, согласно Конституции Армении, после отставки премьера и правительства фракции парламента должны в 7-дневный срок выдвинуть нового кандидата на этот пост. Если депутаты не изберут премьер-министра, что и произошло 24 октября, в 7-дневный срок пройдет еще одно голосование. В случае повторного неизбрания главы правительства парламент распускается и назначаются досрочные выборы, на что и рассчитывает Никол Пашинян.
Напомним также, Пашинян был избран главой армянского правительства 8 мая 2018 года на фоне массовых акций протеста.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна