Парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра

24.10.2018 17:27 Парламент Армении отклонил кандидатуру и. о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост председателя правительства страны. За кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один депутат, 11 членов парламента воздержались, один проголосовал против.



«Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министром. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы».



Лидер «Бархатной революции» покинул пост главы кабмина 16 октября в надежде, что его дважды не изберут на эту должность. Дело в том, что, согласно Конституции Армении, после отставки премьера и правительства фракции парламента должны в 7-дневный срок выдвинуть нового кандидата на этот пост. Если депутаты не изберут премьер-министра, что и произошло 24 октября, в 7-дневный срок пройдет еще одно голосование. В случае повторного неизбрания главы правительства парламент распускается и назначаются досрочные выборы, на что и рассчитывает Никол Пашинян.



Напомним также, Пашинян был избран главой армянского правительства 8 мая 2018 года на фоне массовых акций протеста.

















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