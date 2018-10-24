Омбудсмен призвала власти к прекращению дискредитации неправительственного сектора

24.10.2018 17:41 Народный защитник Грузии призывает государственных должностных лиц защищать международные демократические стандарты в отношении неправительственных организаций.



В заявлении омбудсмена говорится, что «в последнее время высокопоставленными должностными лицами сделан ряд заявлений, целью которых была дискредитация занимающихся важнейшими вопросами демократического развития Грузии, превенции коррупции, защиты прав человека, деятельности государственных институтов и мониторинга выборов неправительственных организаций и их руководства».

«Народный защитник Грузии хочет напомнить властям о тех международных обязательствах, которые ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации устанавливают для государств для содействия деятельности защитников прав человека…



Несмотря на эти обязательства, представители властей сравнивают деятельность неправительственных организаций с фашистскими организациями, в социальных медиа велась активная и организованная кампания, и публично указывали на будто их связи с преступными фактами.



Народный защитник Грузии считает, что такое отношение недопустимо и создает угрозу процессу демократического развития в Грузии.



Народный защитник Грузии выражает поддержку всем тем организациям и их представителям, которые многие годы не покладая рук работают для установления высокого стандарта защиты прав человека, и призывает власти руководствоваться международно признанными демократическими стандартами», - сказано в заявлении Народного защитника.















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