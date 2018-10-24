Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Омбудсмен призвала власти к прекращению дискредитации неправительственного сектора


24.10.2018   17:41
Народный защитник Грузии призывает государственных должностных лиц защищать международные демократические стандарты в отношении неправительственных организаций.

В заявлении омбудсмена говорится, что «в последнее время высокопоставленными должностными лицами сделан ряд заявлений, целью которых была дискредитация занимающихся важнейшими вопросами демократического развития Грузии, превенции коррупции, защиты прав человека, деятельности государственных институтов и мониторинга выборов неправительственных организаций и их руководства».
«Народный защитник Грузии хочет напомнить властям о тех международных обязательствах, которые ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации устанавливают для государств для содействия деятельности защитников прав человека…

Несмотря на эти обязательства, представители властей сравнивают деятельность неправительственных организаций с фашистскими организациями, в социальных медиа велась активная и организованная кампания, и публично указывали на будто их связи с преступными фактами.

Народный защитник Грузии считает, что такое отношение недопустимо и создает угрозу процессу демократического развития в Грузии.

Народный защитник Грузии выражает поддержку всем тем организациям и их представителям, которые многие годы не покладая рук работают для установления высокого стандарта защиты прав человека, и призывает власти руководствоваться международно признанными демократическими стандартами», - сказано в заявлении Народного защитника.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Грузии в текущем году экспортировано джемов на 5,57 миллионов долларов
В декабре состоится первый международный конкурс Саперави
Работодатели будут обязаны застраховать сотрудников от несчастных случаев
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
У самозванцев «автокефалистов» Абхазии нет поддержки Вселенской Патриархии - Вселенский патриарх
Самолет ВВС США RC-135V провел разведывательный полет у абхазского участка побережья Грузии
Россия проверяет готовность своих военных, дислоцированных в оккупированной Абхазии
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Алиев утвердил межправительственный документ между Азербайджаном, Грузией и Турцией о сотрудничестве в сфере обороны
Литва обещает Грузии поддержку на международной арене
Глава Минобороны Грузии обсудил с американским военачальником перспективы развития совместного центра боевой подготовки
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна