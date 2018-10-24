IRI будет наблюдать за президентскими выборами

24.10.2018 17:48 Международный республиканский институт (IRI) будет наблюдать за президентскими выборами 28 октября 2018 года.





По информации организации, 25 октября в Грузию прибудут краткосрочные наблюдатели Международного республиканского института, которые будут следить за президентскими выборами 28 октября.





Группы наблюдателей организации 26 октября направятся в различные регионы страны и в день голосования осуществят мониторинг выборных процедур на избирательных участках.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

