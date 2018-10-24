Расследование августовской войны свободно от политических влияний - представитель МУС

24.10.2018 18:16 По заявлению представителя прокурорского офиса Международного уголовного суда Пакисо Мочочоко, расследование августовской войны является свободным от политической включенности и влияний, возможно, имеющих место перед выборами в Грузии.



Мочочоко отметил, что Международный уголовный суд является независимым органом, он независимо, беспристрастно, и объективно собирает информацию.



"Это не политический институт, поэтому то, что политически происходит в Грузии, это дело только народа. На процесс нашего расследования ничего не повлияет, поскольку следствие должно быть объективным, и опираться только на факты и законы. Процесс будет свободным от политической включенности и влияний, которые, возможно, имеют место в Грузии накануне выборов. Доказательства, которые раздобудем, рассчитаны на то, чтобы выявилась вина конкретных лиц, а не на то, кто начал войну, или кто что делал на войне. Наше дело касается индивидуальной криминальной ответственности, поэтому мы ищем факты и доказательства по конкретным индивидам, политические заявления не релевантные для наших целей"- заявил Пакисо Мочочоко.

















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