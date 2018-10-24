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Хатиашвили: Если судьи не прекратят штрафовать адвокатов без причины, они забастуют
24.10.2018 18:33
В Тбилисский городской суд пришел бывший руководитель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили, чтобы защитить адвокатов.
По его словам, в последнее время судьи часто штрафуют адвокатов, что неприемлемо.
"В последнее время со мной связываются многие адвокаты, и просят помочь им, поскольку со стороны судей участились штрафы в административном порядке.
Судья Кетеван Джачвадзе назвала причиной штрафования адвоката неуважение к судье, оштрафовала адвоката, и выпроводила из зала суда. Это совершенно недопустимо, и мы в связи с этим обязательно обратимся в Высший совет юстиции. Если судьи не перестанут штрафовать адвокатов без причины, мы примем решение, никто не явится на судебные процессы, и тем самым парализуем судебные процессы"- заявил Заза Хатиашвили.
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