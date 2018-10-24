МИД Грузии: Россия использует «Договор по открытому небу» как инструмент для незаконного признания оккупированных регионов Грузии

24.10.2018 19:17 Россия использует «Договор по открытому небу» как инструмент в целях незаконного признания оккупированных регионов Грузии, — об этом грузинская делегация заявила на заседании наблюдательской комиссии 2019 года, которая прошла в рамках Соглашения об «Открытом небе».



В рамках соглашения об «Открытом небе» с целью принятия решения о перераспределении активных квот на осуществление наблюдательских полётов на 2019 год, в Вене 22 октября 2018 года состоялось заседание консультативной комиссии «Открытого неба». В связи с обвинениями российской делегации, сделанными в ходе данной встречи, грузинская делегация в рамках комиссии выступила со следующим ответным заявлением.



«Г-н председатель, прежде всего хочу отметить, что грузинская сторона полностью поддерживает решение о перераспределении активных квот наблюдательных полетов на 2019 год, которое было принято сегодня.



Позвольте мне кратко рассказать об озвученных российской делегацией обвинениях в адрес Грузии по поводу политизации и нарушения «Договора по открытому небу».



Поистине печально, что Россия по-прежнему продолжает попытки использовать этот технический договор в качестве инструмента с целью незаконного признания оккупированных регионов Грузии — Абхазии и Цхинвали.



Вместо прекращения нарушений договора, Российская Федерация приняла решение ещё более осложнить ситуацию. В частности, 23 апреля 2018 года на заседании консультативной комиссии «Открытого неба» Россия предстала с заявлением, в котором опиралась на 4 пункт ч.2 Договора, а также параграфы 2 и 7, которые касаются государств-не являющихся участниками Договора, вместе с тем указав «два участка российской границы на Кавказе», а 24 сентября 2018 года на заседании консультативной комиссии «Открытого неба» Россия заявила, что «поддержкой российского решения возобновить наблюдательские полёты в 10 км зоне на границах Абхазии и т.н. Южной Осетии, власти указанных двух новых государств проявили большую ответственность».



Вышеприведенные заявления ясно показывают, каковы реальные цели российской стороны.



Мы твердо убеждены в том, что стране, которая открыто нарушает основополагающие нормы международного права, в частности, суверенитет и территориальную целостность других государств в международно признанных границах, не должно быть дозволено использовать Договор для легализации незаконных действий.



С учетом вышеизложенного, по-прежнему в силе остаётся приостановка имплементации Грузией Договора в отношении России», — говорится в заявлении грузинской делегации.



Согласно МИДу Грузии, соглашение об «Открытом небе» представляет важный компонент контроля над вооружениями и способствует открытости и транспарентности путем проведения наблюдательных полетов на территориях государств-членов соглашения. Договор вступил в силу в 2002 году и его участниками являются 34 государства.



Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о квотах на наблюдательные полеты на 2019 год в рамках «Открытого неба». В заявлении говорится, что однолетняя приостановка Грузией в отношении России «Соглашения об открытом небе» является серьезным нарушением обязательств Тбилиси и безответственным действием ее покровителей.















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