Бахтадзе встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе

24.10.2018 19:31 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Рудольфом Михалка.



Мамука Бахтадзе пожелал успехов Рудольфу Михалка, который был назначен на должность в сентябре этого года, и подчеркнул важную роль ОБСЕ в форматах Женевских международных переговоров и Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. Было отмечено тяжелое положение на оккупированных территориях Грузии как с точки зрения прав человека, так и гуманитарной ситуации и безопасности. Положительно былы оценены непоколебимые усилия Грузии в направлении урегулирования конфликта мирным путем.



Была затронута мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему», направленная на поощрение, расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий, а также на создание дополнительных возможностей для получения качественного образования и облегчения доступа к различным льготам и благам для граждан, проживающих в оккупированных регионах.



На встрече основное внимание было уделено встрече Совета министров ОБСЕ, которая состоится в декабре в Милане. Было сказано, что Грузия высоко оценивает сильную и консолидированную поддержку международного сообщества в отношении территориальной целостности и суверенитета страны, европейских и евроатлантических устремлений.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

