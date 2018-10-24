Вахтанг Дзабирадзе: Иванишвили оторван от реальности, и считает, что в стране все хорошо

24.10.2018 19:40 К сожалению, вчерашний интервью Бидзины Иванишвили произвел на меня достаточно тяжелое впечатление- заявил политолог Вахтанг Дзабирадзе агентству "iPress". По его мнению, Бидзина Иванишвили оторван от реальности, и считает, что в стране все хорошо.



"В целом если подытожить его выступление, получается, что во всем виноват "Рустави 2". Понятно, что представляет эта телекомпания, я никогда не верил в ее независимость, и сейчас не верю. Но проблема не в "Рустави 2", очевидно власть, и сам Иванишвили не воспринимают реально ситуацию, которая сложилась в стране. Бидзина Иванишвили считает, что все хорошо, и можно так продолжать, а также думает, что власти не хватает менеджмента, а сам он силен в менеджменте"- отметил Вахтанг Дзабирадзе.



Политолог добавил, что в стране не проблема менеджмента, а системная проблема.



"Между менеджментом и системой очень большая разница. В действительности он думает, если есть какая-либо проблема в стране, уладит ее, уладив менеджмент. Однако он не говорит прямо, какая существует проблема. Меня это встревожило и обеспокоило"- говорит Вахтанг Дзабирадзе.



Вчера Бидзина Иванишвили заявил, что укрепит свою команду. На вопрос, не является ли Бидзина Иванишвили недовольным "Грузинской мечтой", Дзабирадзе ответил:



"Иванишвили считает, что "Рустави 2" влияет на общество, и только поэтому он недоволен, но в то же время понимает, что дело обстоит не совсем хорошо, считает, что некоторые вещи в команде надо упорядочить. Понимает, что что-то не в порядке, но понимает ли он суть проблемы? Вот в чем проблема".



Кроме того вчера Бидзина Иванишвили отметил, что "в экономике в любом направлении темп как минимум, вдвое возрос, по сравнению с тем, что было во время "Национального движения". Комментируя эту фразу, Вахтанг Дзабирадзе заявил, что процентный показатель экономики страны не имеет никакого значения для населения.



По его словам, население находится в тяжелейшем положении, их доходы снижаются.



"Я не в восторге от того, что происходило во время "Национального движения". То, что делалось, и как делалось, больше служило партийным интересам, чем интересам страны. Но это не значит, что нынешняя ситуация лучше того, что происходило во время "Национального движения".



Что происходит в отношении лари, он обесценился почти на 1 лари, факт, что это отразится на населении. Жизнь дорожает, мы в основном зависим от экспорта. Это постепенно вызовет рост не пенсий, а цен. Он с большим апломбом привел опубликованную международными организациями часть, где есть какой-то прогресс. Проценты экономики никакого значения не имеют для населения. Иванишвили говорит, что больше строится. Я не считал строительства, но знаю то, куда доходила, например, магистральная дорога… 6 лет "Грузинская мечта" не дошла до Хашури, чтобы сделать дорогу. Но какое это имеет значение, когда положение населения тяжелейшее, и это видно во всех краях. Доход абсолютного большинства снижается. К сожалению, дело пойдет еще хуже, если власть не протрезвеет, и не перестанет обвинять телевидения, и не начнет реально исследовать то, что происходит в стране, куда идем. Иванишвили оторван от реальности, в которой живет страна"- отметил Вахтанг Дзабирадзе.

















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