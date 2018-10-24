Бурчуладзе: Иванишвили предлагал мне президентство и 10 миллионов за это

24.10.2018 21:30 Руководитель "Фонда Иавнана" Паата Бурчуладзе прокомментировал заявление лидера "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, сделанное им вчера на пресс-конференции трем ведущим телеканалам страны.



Бурчуладзе подтвердил, что в 2012 году он действительно встречался с бывшим премьером. По словам Бурчуладзе, именно в ходе этой встречи Иванишвили предложил ему быть президентом, и в случае согласия предлагал ему 10 миллионов лари.



"Было предложение, чтобы я был президентом, а он премьер-министром. Он сам назвал сумму, разговор был о 10 миллионах лари"- говорит Бурчуладзе.



Вчера в ходе встречи с журналистами трех телевидений председатель "Грузинской мечты" говорил также о деталях встречи с Паатой Бурчуладзе. По словам экс-премьера, в случае, если будут выполнены некоторые условия, Бурчуладзе был готов согласиться с его предложением, что подразумевало поддержку "Грузинской мечты", и вступление в политику.



"Я встретился с ним, и действительно предложил ему поддержать "Грузинскую мечту", когда мы только пришли в политику. Он ответил, что должен остаться на сцене. Он был у меня в гостях вместе с супругой, и дал мне понять, что при определенных условиях он согласится стать нашим соратником, он назвал 9 миллионов долларов. Я полушутя пересчитал, что ему потребуется около 200 лет на сцене, чтобы получить столько денег. Мы посчитали вместе, дальше миллиона не пошли, в лучшем случае это могли быть два миллиона, и больше этого не получалось. На следующий день звонит его супруга, поднимается к нам, мне на удивление вынимает из сумки бумагу, протягивает мне счет - мол, даешь ведь 2 миллиона, вот, плати. Я сказал, что я не говорил этого, мы давали оценку ситуации"- говорит Иванишвили.



К информации, 20 сентября 2017 года главная прокуратура Грузии начала расследование в отношении руководящих персон фонда "Иавнана". Основанием следствия стало заявление "Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов", согласно которому руководители "Иавнана" возможно, не в целевом назначении потратили, и противоправно присвоили средства, полученные в благотворительных целях.



Следствие ведется по подпункту "д" части 2 и подпункту "б" части 3 статьи 182 УК Грузии. Данная статья подразумевает присвоение-хищение средств в крупном размере с использованием служебного положения.

















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