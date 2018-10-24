В Рустави открылась футбольная академия международных стандартов

24.10.2018 22:00 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе открыл в Рустави футбольную академию международных стандартов.



Премьер обратился к гостям мероприятия и отметил, что в будущем строительство подобных объектов планируется во всех регионах.



«Спорт всегда имел для нас особое значение. Мы гордимся нашими великими традициями, в которых футбол играет особую роль. Следовательно, мы считаем, что развитие именно детского футбола является главным ключом к успеху. Нам еще предстоит пройти очень долгий путь, чтобы приблизиться к европейским стандартам. Привлечение молодежи, подростков и детей в спорт является наиболее важным приоритетным для нас. К сожалению, мы по-прежнему в 6-7 раз отстаем от многих европейских государств в развитии массового спорта. Исходя из этого, именно такая инфраструктура является важнейшей для повышения качества участия в массовом спорте», — заявил Мамука Бахтадзе.



В футбольной академии, расположенной на 6 га, есть два поля с естественным покрытием и два — с искусственным. На данном этапе в академии будут жить около 60 детей, для которых уже создана соответствующая инфраструктура.















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