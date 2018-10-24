Бокерия: Единственное, что обещает Иванишвили избирателям - заткнуть оппонентов

24.10.2018 22:22 Председатель политсовета "Европейской Грузии" Гига Бокерия комментирует заявления бывшего премьер-министра Грузии и председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.



По его мнению, сказать, что парламентская следственная комиссия по убийству на улице Хорава ничего не смогла установить, является циничной ложью. Кроме того, по словам Гиги Бокерия, подтвердилось, что стиль покровительства, и введение общества в замешательство ложью идет прямо от Иванишвили.



"Еще раз подтвердилось, что этот чрезвычайно циничный, наглый стиль прямой лжи и наглого покровительства, идет прямо от Иванишвили, являющегося творцом этой системы, который сначала покрыл участников убийства из-за того, что в этом был замешан высокопоставленный чиновник, а потом покрыл тех, кто испортил это дело. Циничная ложь, что комиссия не смогла ничего установить, тогда как комиссия установила, и общество хорошо знает конкретное лицо, которого покрывали, подозреваемого в убийстве, из-за которого покрывали- Субелиани, и кто покрывал его- Шотадзе, Пхакадзе, и другие высокопоставленные должностные лица. Вся система была устроена так, чтобы если в такую кровавую разборку будет замешан молодой человек, но в правительстве у него есть близкий, он мог выкрутиться, и творцом всего этого является лично Иванишвили"- считает Бокерия.



Он говорил также о "Рустави 2" и неправительственных организациях, и заявил, что единственным обещанием экс-премьера было то, что заставит оппонентов молчать.



"Единственное, что он обещает избирателю, что заставит молчать оппонентов. Прямая угроза в отношении "Рустави 2", прямое оправдание нападения на НПО, другое мнение, и оппонентов, характерного для недостойных, грязных, и авторитарных режимов. Он полностью оправдал линию Кобахидзе и Цулукиани, поскольку он является творцом существования этих людей в политике, и той линии, которая чрезвычайно опасна для нашей страны, не только для репутации за пределами, но и внутри страны"- отметил председатель политсовета "Европейской Грузии".



Гига Бокерия отметил также, что ответ Иванишвили о записях личной жизни был "ужасающе циничным".



"На это ужасающее дело он прямо цинично хотел, чтобы журналисты назвали фамилии тех, записи чьей личной жизни это были. Это явствует о тягчайшей проблеме. Я бы сказал, что выборы 28 октября являются делом, связанным с будущим, достоинством, свободой наших граждан, нашего общества, и отказом человеку, который не только насмехается, но и создает угрозу нашей жизни, жизни нашей молодежи, нашему достоинству, свободе, и в целом будущему нашей страны. Этим человеком является Бидзина Иванишвили, и избранный им кандидат Саломе Зурабишвили, постыдный кандидат. 28 октября мы должны дать ответ всему этому "- заявил Бокерия.



К информации, бывший премьер-министр Грузии, и председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили вчера, 23 октября заявил, "если отключить "Рустави 2", ничего кроме возрождения и подъема вы не увидите". Кроме того, по его же словам, "следственная комиссия по делу улицы Хорава не смогла сделать никакого намека, что у сегодняшней власти был особый интерес покрыть кого-то, или скрыть что-то". В ходе интервью с журналистами трех телеканалов Бидзина Иванишвили назвал "безнравственным" проведение параллели между убийством улицы Хорава и делом Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Иванишвили заявил, что не помнит распространения скрытых записей личной жизни в 2016 году.

















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